I am Jesus Christ, il simulatore di Gesù in azione: demoni e miracoli nel video gameplay

L'annuncio di I am Jesus Christ risale al 2019: nel tempo, il team di sviluppo ha sfruttato diverse occasioni per presentare la propria peculiare produzione videoludica.

Vero e proprio "simulatore di Gesù", il titolo firmato dagli sviluppatori di SimulaM prosegue il proprio cammino in direzione della pubblicazione. Dopo aver reso disponibile - ovviamente - un trailer natalizio di I am Jesus Christ, la software ha scelto il 2020 per presentare nuovi aspetti del gioco. In particolare, nel corso del 2020, è stato confermato che I am Jesus Christ avrà una struttura open world. Ora, SimulaM ha alzato l'asticella, proponendo un ricco video aggiornamento dedicato a quelle che saranno le caratteristiche di gameplay della produzione.



Il diario di sviluppo di I am Jesus Christ, disponibile direttamente in apertura a questa news, pone l'accento su alcuni aspetti specifici. Tra questi troviamo la presentazione della mappa di gioco, ma anche di alcuni mini giochi legati alla realizzazione di miracoli. Non potevano poi mancare quest secondarie e scontri con entità demoniache. Per tutti i dettagli, non ci resta che lasciarvi alla visione del filmato: cosa ve ne pare?



Ricordiamo che al momento I am Jesus Christ è atteso in esclusiva su PC, con distribuzione tramite Steam. Non è stata annunciata una data di uscita specifica, ma il gioco resta atteso per il 2021.