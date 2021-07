I Am Jesus Christ su Unreal Engine 5: in cerca della luce divina coi test su Lumen

Tra i tanti sviluppatori che stanno conducendo dei test su Unreal Engine 5 troviamo anche il team di SimulAm. Dopo il video di I Am Jesus Christ con Nanite, gli autori del chiacchierato "simulatore di Messia" dedicano il loro ultimo video diario alle prove che stanno facendo con la tecnologia Lumen di UE5.

La rivoluzionaria tecnica Lumen di Unreal Engine 5 promette di impattare enormemente nel processo di creazione dei videogiochi del futuro. Come sottolineato in passato da Epic Games, Lumen consentirà agli sviluppatori di risparmiare del tempo prezioso nella realizzazione dell'illuminazione ambientale dei propri titoli.

Grazie a Lumen, oltretutto, è infatti possibile raggiungere risultati ai limiti del fotorealismo renderizzando a schermo delle scene con luci e ombre dinamiche che richiedono un dispendio di risorse sensibilmente inferiore rispetto a tecniche come il Ray Tracing. A trarre beneficio da queste tecnologie saranno perciò sia gli autori di titoli tripla A che, soprattutto, i team indie.

I test condotti da sviluppatori indipendenti come i ragazzi di SimulAm che stanno dando forma a I Am Jesus Christ, quindi, sono la migliore testimonianza delle potenzialità di Unreal Engine 5, proprio in funzione dei limiti di budget (e non solo). Per rimanere in tema, vi ricordiamo che The Coalition mostrerà una tech demo di Unreal Engine 5 su Xbox Series X/S nel corso di un panel che terrà nella cornice della Game Developers Conference che si terrà tra il 19 e il 23 luglio.