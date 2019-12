I Am Jesus Christ: il videogioco che ripercorre i miracoli di Gesù si presenta in video

Gli sviluppatori di SimulaM annunciano ufficialmente I Am Jesus Christ, un singolare "simulatore di Messia" su PC che ambisce a ripercorrere le tappe fondamentali della vita e delle opere di Gesù per farci rivivere gli eventi più rappresentativi del Nuovo Testamento.

Il progetto edito da PlayWay S.A. (il publisher di 911 Operator e Bad Dream Coma) promette infatti di ricreare nella maniera più realistica possibile gli eventi cardine della seconda parte della Bibbia cristiana. Saremo perciò in grado di assistere in prima persona a miracoli come la moltiplicazione dei pani e dei pesci e la guarigione degli infermi, fino ad arrivare agli esorcismi degli indemoniati.

Non si tratterebbe, insomma, di uno scherzo di cattivo gusto o dell'ennesimo pseudo-simulatore realizzato in fretta e furia per poter trollare gli utenti di Steam, ma di un "vero" videogioco che adotta il linguaggio ormai consolidato delle avventure grafiche per narrare la vita di Gesù.

Scorrendo le scene di gameplay immortalate nel video di annuncio confezionato da SimulaM, ad esempio, possiamo notare la cura riposta nella trasposizione digitale di eventi come l'Ultima Cena, la Crocifissione e la Resurrezione di Gesù. A proposito di videogiochi e religione, sapevate che un prete gesuita del Vaticano ha aperto un server di Minecraft?