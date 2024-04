Amanti del retrogaming, questa console portatile con giochi preinstallati aspetta solo voi

Se siete amanti dei vecchi giochi di una volta, conoscerete probabilmente Evercade, la console di Blaze a cartucce che propone tanti giochi su licenza di case come Capcom, Data East, Irem, Taito e tanti altri gloriosi publisher. Di questa console esiste anche una versione portatile chiamata Super Pocket, un vero spettacolo!

Super Pocket si presenta come una vera console portatile in stile Game Boy con schermo a colori e batteria capace di garantire oltre quattro ore di gioco continuato, ricaricabile tramite cavo USB-C. Disponibile in due diverse versioni, una a tema Capcom e una a tema Taito, con decine di giochi preinstallati, inoltre Super Pocket è compatibile con tutte le cartucce Evercade, per un totale di 350 giochi disponibili divisi in 36 cartucce. Il prezzo di questa console delle meraviglie? 53 euro, disponibile in due diverse versioni:

Evercade Super Pocket Capcom Edition

VAI SUBITO ALL'OFFERTAInclude 12 giochi arcade di Capcom tra cui Street Fighter II Hyper Fighting, Final Fight, 1943, Strider, Final Fight, Mega Man, 1942 e Ghouls n Ghosts.

Evercade Super Pocket Taito Edition

VAI SUBITO ALL'OFFERTAQuesta versione include 17 giochi Taito tra i quali segnaliamo Space Invaders, Bubble Bobble, Elevator Action, The New Zealand Story e Rastan.

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.