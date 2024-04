Amanti del retrogaming, a raccolta! Ci sono due nuove console nostalgiche in arrivo

Blaze ha annunciato l'intenzione di espandere la famiglia di retroconsole Evercade con due nuovi modelli in uscita durante l'estate, entrambi caratterizzati da alcune interessanti novità e da una riduzione del prezzo rispetto ai modelli attualmente in commercio.

Evercade EXP-R e Evercade VS-R sono i nomi dei due nuovi modelli di console che si caratterizzano per una colorazione diversa (grigio e azzurro) rispetto al classico bianco e beige della famiglia Evercade, ma non solo perché ci sono anche alcune differenze tecniche interessanti come il supporto per nuove cartucce più capienti denominate Giga Cart, pur mantenendo la piena compatibilità con tutte le cartucce Evercade già in commercio.

La console casalinga Evercade VS-R manterrà lo stesso prezzo di Evercade VS (109.99 euro) andando a rimpiazzare il modello già esistente mentre la portatile Evercade EXP-R costerà 119.99 euro contro i 149.99 di Evercade EXP, tuttavia ci sono delle differenze rispetto al modello attuale come l'assenza di giochi Capcom precaricati e la mancanza della porta HDMI per il collegamento alla TV.

I preordini di Evercade EXP-R e Evercade VS-R apriranno il 30 aprile mentre la disponibilità delle due console è fissata per il 24 luglio 2024. Negli anni le console della linea Evercade hanno riscosso un buon successo e sul mercato sono disponibili ad oggi oltre 50 cartucce con più di 500 giochi diversi su licenza.

