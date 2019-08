Amara la Sirena va a caccia di banditi nel nuovo gameplay trailer di Borderlands 3

Dopo aver fatto tremare i pilastri del cielo con il mech di Moze l'Artigliera e fatto piangere orde di Skag Vomitini scatenandogli contro le diavolerie tecnologiche di Zane l'Agente, i ragazzi di Gearbox Software dedicano il nuovo video di Borderlands 3 ad Amara la Sirena.

Dopo aver girovagato tra i pianeti del sistema di Pandora per andare alla ricerca di sfide sempre più difficili da affrontare, Amara ambirà a raccogliere l'eredità omicidiaria delle colleghe Sirene Lilith e Maya abbracciando la causa dei Cacciatori della Cripta per mettere al loro servizio il suo ricco campionario di abilità.

Le tre specializzazioni della guerriera (Pugni Elementali, Assalto Mistico e Violenza) verteranno tutte attorno ai suoi attacchi speciali basati sulla proiezione astrale e sull'evocazione di una serie di pugni di pura energia con cui ridurre in brandelli la creatura ostile e il bandito di turno.

Nel lasciarvi in compagnia di Amara, vi ricordiamo che la commercializzazione di Borderlands 3 è prevista per il 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con la versione Google Stadia pianificata per novembre all'apertura del servizio in game streaming dell'azienda di Mountain View.

Le prime informazioni sui DLC arriveranno nel corso della Gamescom e del PAX West, ma non temete: nonostante il piano post-lancio di Gearbox promette di essere estremamente ricco, lo stesso sarà anche per l'offerta ludica che ci attende nel "gioco base", o almeno questo è ciò che ci promette il team capitanato da Randy Pitchford alludendo al fatto che Borderlands 3 sarà molto più grande del già enorme secondo capitolo.