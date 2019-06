Amara la Sirena combatte nel nuovo video gameplay di Borderlands 3 dall'E3

I colleghi di COGConnected hanno realizzato un nuovo filmato dimostrativo di Borderlands 3 dall'E3 2019 per scatenare la furia di Amara la Sirena, una dei Cacciatori della Cripta che interpreteremo nel looter shooter.

In questo video possiamo intravedere il triplice albero delle abilità di Amara, la straordinaria varietà di armi (il cui totale dovrebbe superare il miliardo!) che potremo acquisire in battaglia strappandole dal nemico di turno, la cura riposta dagli sviluppatori americani nella creazione delle ambientazioni e l'iconico approccio sparatutto che caratterizza da sempre questa serie.

Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra video anteprima di Borderlands 3 con Moze, per raffrontare le differenti esperienze di gioco offerte dalle due demo dell'E3 2019 e capire fino a che punto il team di Gearbox si è spinto per evolvere l'approccio ludico dei capitoli passati.

Il lancio di Borderlands 3 è previsto per il 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente, i ragazzi di Gearbox Software hanno discusso della longevità della campagna di Borderlands 3 quantificando il numero di ore necessarie per portarla a termine. Tale analisi, è bene precisarlo, non tiene conto delle missioni secondarie, delle attività endgame e delle sfide offerte dal free roaming per evolvere le abilità e l'equipaggiamento del proprio alter-ego.