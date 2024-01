Amate i Boomer Shooter? Da oggi è molto più facile trovarli su Steam

Negli ultimi tempi sono sempre più numerose le software house che si dedicano alla realizzazione dei cosiddetti Boomer Shooter, ossia sparatutto in prima persona che si rifanno alle glorie del passato sia dal punto di vista tecnico che ludico. Visto il crescente numero di produzioni di questo tipo in arrivo, Steam ha deciso di fare qualcosa.

Il noto client che si occupa della distribuzione di giochi in forma digitale ha infatti deciso di rendere questo genere di prodotti una categoria, così che il tag possa essere utilizzato dai videogiocatori per reperire con molta più facilità i Boomer Shooter in vendita, magari per trovare quelli in offerta durante la prossima ondata di saldi.

Come se non bastasse, è anche disponibile la pagina Steam dedicata ai Boomer Shooter: basta cliccare sul link per accedere ad una pagina del sito ufficiale in cui sono catalogati tutti gli sparatutto old shool che si possono acquistare sulla piattaforma, con tanto di possibilità di applicare filtri per rendere la ricerca ancora più specifica. Insomma, da oggi è un gioco da ragazzi reperire su Steam i prodotti come Wizordum, Cultic, Turbo Overbill, Dusk e chi più ne ha più ne metta.

