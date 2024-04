Amate i cosplay? Riot Games svela il Cosplay Grand Tour di Valorant e League of Legends!

Dopo aver festeggiato i 20 anni di Riot Games svelando il nuovo logo, l'azienda videoludica californiana guarda in direzione dell'oceanica platea degli appassionati di cosplay annunciando il Cosplay Grand Tour 2024, un nuovo progetto dedicato a tutti i fan di Valorant e League of Legends con il pallino per il cosplay.

Strutturato in diverse tappe, il Tour organizzato da Riot Games sfilerà sui palchi dei principali festival italiani dedicati ai videogiochi e alla cultura pop. La partecipazione al Grand Tour di Cosplay targato Valorant e League of Legends è aperta a tutti, con la possibilità di presentare costumi originali (ossia ideati a somiglianza di un personaggio del mondo di Riot Games) e reinterpretazioni creative degli eroi di LoL e Valorant.

Di volta in volta la giuria del Grand Tour sarà composta da importanti personalità del mondo Riot Games e da cosplayer professionisti, con giudizi espressi nelle categorie della Migliore Interpretazione, Armor/Prop, Sartoriale, Costume Assoluto e Premio Community.

Il miglior costume di ogni tappa avrà accesso alla finalissima di Lucca Comic & Games, nel corso della quale bisognerà realizzare un costume originale a tema Arcane, la serie ispirata a League of Legends. I vincitori di ogni categoria riceveranno inoltre degli scatti d’autore e speciali omaggi Riot Games. Il Tour prenderà il via il 28 aprile 2024 durante il Napoli Comicon con un evento si terrà presso il Music Dojo dalle ore 13:30 alle ore 15:00, mentre la preiscrizione andrà confermata la mattina dell'evento entro le 12:00 presso lo stand Kc Group, situato nel padiglione 10.

Qualora foste interessati, trovate tutti i dettagli e il regolamento completo sulla pagina ufficiale del Cosplay Grand Tour by Riot Games.

