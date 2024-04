Amate i giochi classici di Zelda? Il nuovo fenomeno di Steam ibrida Link ai bullet hell!

Piccoli fenomeni di Steam crescono: dopo assistito alla partenza a razzo di Dragon's Dogma 2, l'oceanica community del negozio digitale di Valve guarda con sempre maggiore curiosità a Minishoot' Adventures, un titolo indie che trae ispirazione dai primi capitoli di The Legend of Zelda e dagli sparatutto bullet hell.

Sviluppato da SoulGame con la partecipazione di IndieArk, Minishoot' Adventures prende in prestito il linguaggio videoludico delle avventure 'zeldesche' con visuale dall'alto (a partire dal capitolo originario della serie ideata da Shigeru Miyamoto) per declinarlo in chiave twin stick shooter sullo sfondo di un comparto grafico che riecheggia, ancora una volta, la atmosfere di giochi classici di Zelda come A Link to the Past.

Il nostro compito è quello di aiutare l'eroe a fronteggiare le creature che minacciano il suo villaggio: per riuscire nella sua impresa dovrà salire a bordo di un'astronave e potenziarla raccogliendo i tanti equipaggiamenti sparsi per la mappa, non prima però di confrontarsi con boss sputa-proiettili e trappole d'ogni sorta.

Osservando il filmato di presentazione di Minishoot' Adventures è facile intuire l'entusiasmo che ha accompagnato il lancio di questo titolo, avvenuto su Steam il 2 aprile scorso con un conteggio di recensioni utente che, in pochi giorni, ha già superato le 500 recensioni 'Molto Positive'. A voler dar retta ai giudizi della community, la grande libertà d'azione e di movimento offerta dal titolo sembra esaltarne alla perfezione il sistema di progressione mutuato dai videogiochi di Zelda, con abilità ed equipaggiamenti da sbloccare e utilizzare nei modi più disparati in base al contesto, ad esempio per accedere alle aree più avanzate dell'open world o per risolvere in maniera creativa gli enigmi ambientali e gli scontri più difficili. Dategli un'occhiata e fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo: ah, sapevate che sulla pagina Steam di Minishoot' Adventures c'è anche una demo gratis?

