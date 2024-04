Se amate i giochi cyberpunk il nuovo gioco gratis di Epic Games Store vi farà impazzire

Come ogni giovedì, Epic Games Store si appresta a regalare un nuovo gioco gratis per PC e questa settimana la proposta è particolarmente interessante, sopratutto se amate le atmosfere cyberpunk e futuristiche.

Il frenetico Slasher Ghostrunner di 505 Games è gratis su Epic Games Store dall'11 al 18 aprile. Un gioco che offre, stando alle parole degli sviluppatori "combattimenti veloci e violenti e un'ambientazione originale che fonde la fantascienza con temi post-apocalittici. Racconta la storia di un mondo già finito e dei suoi abitanti che lottano per sopravvivere."

Un gioco dall'anima hardcore, un titolo estremamente frenetico per chi adora l'azione sfrenata senza sosta. Ghostrunner è disponibile per il download dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alle 16:59 del 18 aprile, una volta aggiunto alla libreria giochi resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di nessun tipo, come qualsiasi altro gioco acquistato.

E ricordatevi che fino alle 16:59 di oggi siete ancora in tempo per scaricare gratis The Outer World Spacer's Choice Edition e Thief, due giochi del valore totale di 80 euro (prezzi di listino al pubblico su Epic Games Store) e disponibili gratis ancora per pochissime ore, anche in questo caso resteranno vostri per sempre una volta riscattati e aggiunti alla libreria giochi EGS.