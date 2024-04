Amate Alien e gli horror come Scorn? C'è un nuovo FPS sci-fi su UE5 che fa al caso vostro

Sullo sfondo dei tanti annunci del Nintendo Indie World di aprile, il team di Imagendary Studios prova a strappare un po' di visibilità all'evento della casa di Kyoto affacciandosi sulle pagine di IGN.com per svelare Astropulse Reincarnation, un FPS ruolistico a tinte horror sci-fi sviluppato su Unreal Engine 5.

Al timone di questo ambizioso progetto crossmediale troviamo Wei Wang, ex designer ed esperto artista digitale di Blizzard che, in questa sua nuova esperienza tra le fila degli studi Imagendary, promette di restituirci a schermo un'esperienza davvero indimenticabile.

Nel delineare i contorni del perimetro ludico e narrativo di Astropulse, il team al seguito di Wang spiega che "è l'inizio di un'epica saga di fantascienza che abbraccia miliardi di anni sulla scia di una misteriosa energia cosmica, l'Astropulse, arrivata sulla Terra 250 milioni di anni fa con un meteorite. Questa forza ancestrale ha alterato l'evoluzione biologica e innescato una catastrofe globale che ha rimodellato la civiltà umana. In questo mondo devastato emergono nuove specie e civiltà, ciascuna delle quali è coinvolta in una complessa lotta per la sopravvivenza contro entità misteriose".

Il compito affidato ai giocatori sarà perciò quello di addentrarci nella spaventosa dimensione di carne e sangue scaturita dall'Astropulse, aiutando un giovane eroe e i suoi fedeli coimpagni a riportare l'ordine nel caos. L'intenzione dichiarata di Wang e compagni è quella di inaugurare con Astropulse Reincarnation una proficua serie di videogiochi, fumetti, graphic novel, trailer live action e filmati in computer grafica.

Il trailer di presentazione ci aiuta a familiarizzare con gli scenari, i personaggi e i temi di questa opera crossmediale che riecheggia le atmosfere delle opere del papà di Alien H.R. Giger e, per rimanere in ambito videoludico, le ambientazioni del survival horror Scorn: a tal proposito, qui trovate la nostra recensione di Scorn.

