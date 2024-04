Amate i giochi RPG di Super Mario? Nintendo ha tante domande da farvi

Mentre i fan aspettato l'uscita di Paper Mario Il Portale Millenario su Nintendo Switch, Nintendo sembra molto interessata a conoscere il parere dei giocatori sulle serie ruolistiche con protagonista l'iconico idraulico baffuto, come suggerisce un nuovo sondaggio diffuso dal colosso nipponico.

Il sondaggio è stato distribuito a specifici utenti europei del servizio MyNintendo ma si è diffuso rapidamente online divenendo di dominio pubblico. Anzitutto la Grande N chiede ai suoi appassionati se conoscono Super Mario RPG e le serie di Paper Mario e Mario & Luigi, e in caso quali sono state le loro esperienze e sensazioni con i giochi di ciascun brand. Si prosegue su domande sui loro giochi preferiti di questi filoni, così come quesiti sugli aspetti che hanno maggiormente amato e meno apprezzato delle avventure ruolistiche di Super Mario.

Le domande ancora non sono finite: viene chiesto se hanno apprezzato l'introduzione di personaggi completamente nuovi (come Mallow o Geno in Super Mario RPG) o se invece preferiscono avventure soltanto con volti noti del franchise di Mario. Ancora, tra le domande si può anche precisare che tipo di sviluppo dei personaggi si preferisce, ossia tramite punti esperienza o più semplicemente a seconda di quali progressi nella storia si raggiungo e quali equipaggiamenti si utilizzano. Infine, Nintendo chiede i feedback dei fan su Super Mario RPG Remake, Paper Mario The Origami King e sulle loro aspettative per il ritorno di Paper Mario Il Portale Millenario.

Al momento non è chiaro il motivo per cui la casa di Kyoto ha diffuso un simile sondaggio, ma non è da escludere la possibilità che serva per sondare il terreno in vista di possibili nuovi giochi dei vari brand ruolistici con Super Mario protagonista per il futuro. In attesa intanto di godersi la nuova versione di Paper Mario Il Portale Millenario non perdetevi la nostra recensione di Super Mario RPG Remake così da scoprire perché si tratta di un prodotto imperdibile.

