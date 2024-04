Amate Hades? L'ultimo roguelike degli autori di Dead Cells fa scintille in video

In attesa che il percorso di sviluppo intrapreso da Supergiant Games li porti presto a lanciare l'Early Access di Hades 2, i ragazzi di Motion Twin solleticano la curiosità degli appassionati di roguelike con un nuovo video gameplay di Windblown, un'esperienza interattiva che sembra avere molto in comune con Hades.

L'ultimo trailer datoci in pasto dalla software house indipendente ci proietta nell'universo fantasy di questa nuova proprietà intellettuale: lo scopo dell'avventura sarà quello di proteggere gli abitanti dell'Arca, un villaggio fluttuante che rischia di essere inghiottito da un Vortice.

Gli appassionati di action roguelite dovranno saltare da un'isola galeggiante all'altra per aiutare la gilda dei Salvatori ad acquisire le abilità e le conoscenze necessarie a sventare la fine dell'Arca. Ogni Saltatore è in grado di assorbire i ricordi dei guerrieri caduti prima di loro, di conseguenza spetterà ai giocatori sfruttare queste conoscenze per sbloccare il potere latente del proprio alter-ego e sfruttarlo per difendere l'Arca dagli assalti dei nemici provenienti dai varchi dimensionali scaturiti dal Vortice.

Proprio come Hades 2, il lancio della fase Early Access di Windblown è previsto più avanti nel 2024 su PC, ma con la speranza di un approdo futuro su PlayStation, Xbox e, perché no, Switch 2 in funzione del riscontro ottenuto dai fan di esperienze roguelike e action roguelite su computer.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su