Non amate le microtransazioni di Dragon's Dogma 2? Queste mod vi renderanno felici

Nonostante l'ottima accoglienza della critica internazionale, Dragon's Dogma 2 è stato criticato per la presenza di microtransazioni che hanno suscitato numerose lamentele tra i giocatori. E come prevedibile data la situazione, non potevano mancare su PC le prime mod volte ad annullarle.

Sul portale Nexus Mods è infatti già possibile trovare delle creazioni amatoriali incentrate proprio sui contenuti delle microtransazioni: ad esempio Crazy's Shop aumenta il numero di oggetti disponibili per l'acquisto nei negozi, come le Ferrystones necessarie per il viaggio rapido, mentre Early n' Cheap Art of Metamorphosis consente di ottenere gli oggetti necessari per modificare liberamente l'aspetto del proprio Arisen. Queste mod si sono già rivelate molto gettonate tra gli utenti considerati numerosi migliaia di download raggiunti in poco tempo. In aggiunta, su Nexus Mods si può trovare anche DD2 Save Manager, mod che permette non solo di poter ricominciare da zero una partita già avviata, ma anche di ricaricare a piacimento i salvataggi manuali e renderli indipendenti da quelli automatici.

Nonostante le polemiche sulle microtransazioni che tali mod provano a smorzare, il lancio dell'atteso Action/RPG targato Capcom si sta rivelando un successo: Dragon's Dogma 2 è attualmente il gioco più venduto su Steam, superando giochi di grosso spessore quali Helldivers 2 e Horizon Forbidden West Complete Edition.

Su Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.