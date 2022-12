Amate il retrogaming? Ecco la lista dei migliori videogiochi abandonware gratis

Di ritorno dal villaggio di Santa Claus con l'elenco dei 10 migliori videogiochi ambientati a Natale, solletichiamo la curiosità dei tanti appassionati di retrogaming sfogliando la lista stilata dalla redazione di PCGamer.com dei videogiochi abandonware scaricabili nel 2022.

In quanto abandonware, tutti i giochi elencati da PCGamer.com possono essere fruiti in maniera completamente libera su PC, browser o tramite emulatori su portali come MyAbandonware o AbandonwareDOS. La lista confezionata della nota testata videoludica comprende dei veri e propri capolavori di genere come il gestionale SimAnt di Maxis e l'esperienza arcade racing a tinte free roaming The Simpsons Hit & Run.

Sempre in tema di videogiochi di guida, nella lista troviamo anche Midtown Madness, lo storico racer sviluppato da Rockstar. Sfogliando l'elenco ci si imbatte anche nelle gemme The Neverhood, Dune 2, Backyard Baseball e l'altrettanto storico Black & White, l'avventura strategica firmata da Peter Molyneux e dai suoi ormai chiusi Lionhead Studios.

Se siete ancora in cerca di videogiochi gratis, vi consigliamo di tuffarvi nell'oceano interattivo di Internet Archive: i gestori del celebre portale dedicato al retrogaming mettono a disposizione oltre 7.000 videogiochi gratis MS-DOS, oltre a milioni di altri contenuti freeware tra musica, software, film ed e-book.