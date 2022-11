Amazing Frog sbarca su Android: è il precursore di Goat Simulator per OUYA

OUYA non è propriamente stata il successo che alcuni speravano, come può far intuire l'inserimento del dispositivo nel nostro approfondimento sulle console Android che potreste non conoscere. Tuttavia, tra i titoli di lancio ne figurava uno visto da più di qualcuno come un precursore di Goat Simulator, ovvero Amazing Frog.

Come facilmente intuibile dal nome, si fa riferimento a un sandbox open world in cui si controlla una rana. Il caos è al centro dello scanzonato gameplay, considerando che è possibile mettere virtualmente a soqquadro in men che non si dica la città di Swindon, nel Regno Unito. Non mancano veicoli quali elicotteri, automobili, moto d'acqua e chi più ne ha più ne metta.

Il fallimento del progetto OUYA non ha consentito esattamente a tutti di godersi l'esperienza di Amazing Frog, ma vale la pena notare che successivamente il titolo di Fayju è approdato sia su Steam per PC che sull'App Store per iPhone e iPad. Il motivo per cui siamo tornati a fare riferimento alla produzione nel 2022 è tuttavia l'uscita di Amazing Frog su Android.

Infatti, a inizio novembre 2022 Fayju ha reso disponibile il titolo sul Play Store di Google: il prezzo è di 6,99 euro. Il porting include ambientazioni e meccaniche legate alla versione PC del gioco, anche se il titolo è quello di sempre. Insomma, a volte ritornano.