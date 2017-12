Amazing Katamari Damacy disponibile ora su iOS e Android

: Il folle mondo di Katamari è a portata di dita grazie al lancio globale disu App Store e Google Play Store. Trasforma il tuo Katamari in una sfera di proporzioni gigantesche in questo endless runner davvero cosmico.

Il re del cosmo ha bisogno del tuo aiuto per riconquistare il cuore della regina e anche per salvare l’universo da una distruzione ormai imminente in Amazing Katamari Damacy. Rotola, rotola e rotola ancora per aiutare il Principe a ottenere migliaia di oggetti in questa avventura straordinaria, e alleati con i cugini reali in una missione per ripristinare la galassia. Ma fai attenzione, perché lungo la tua strada non mancheranno ostacoli e nemici, come buche, mucche aggressive, una parata di animali dello zoo e persino alcuni gatti su uno skateboard!