Amazon Black Friday: 3x2 sui giochi da COD Vanguard a Guardians of the Galaxy, solo in USA

Alcuni dei nuovi giochi di novembre e numerosi titoli esorditi nel corso del 2021 sono i protagonisti di una interessante promozione attivata sui lidi di Amazon.

Per il momento disponibile soltanto per gli acquirenti statunitensi, quest'ultima propone l'acquisto di tre nuovi giochi al prezzo di due, con il meno costoso offerto in omaggio. A stupire, è l'inclusione nella promozione di giochi di pubblicazione davvero molto recente, come Call of Duty: Vanguard (ve ne ha parlato il nostro Francesco Fossetti nella sua recensione di COD Vanguard), Far Cry 6 o il riuscito Marvel's Guardians of the Galaxy.



Presenti all'appello anche altre produzioni AAA molto attese o ampiamente apprezzate, come Deathloop, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles o l'italiano Hot Wheels Unleashed. Di seguito, trovate un elenco parziale dei giochi validi per la promozione proposta da Amazon USA:

Call of Duty: Vanguard;

Deathloop Deluxe Edition;

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles;

Far Cry 6;

Hitman 3;

Hot Wheels Unleashed;

Immortals Fenyx Rising;

Final Fantasy 7 Remake Intergrade;

Marvel’s Guardians of the Galaxy;

Just Dance 2022;

Life is Strange: True Colors;

Madden NFL 22;

NBA 2K22;

NHL 22;

Outriders;

Resident Evil: Village;

Rider’s Republic;

Sonic Mania + Team Sonic Racing Double Pack;

The Dark Pictures: House of Ashes;

Watch Dogs Legion;

Purtroppo, al momento, come già detto, l'iniziativa promozionale è stata attivata solamente sui lidi statunitensi del colosso dell'e-commerce. Per ora, non vi sono informazioni in merito ad una sua riproposizione da parte di: non resta dunque che attendere eventuali comunicazioni dallo store digitale.