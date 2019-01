Amazon: 5 Euro in regalo sull'acquisto di un buono da 50 Euro

Nuova promozione lanciata da Amazon e valida fino al prossimo 28 Febbraio. L'offerta prevede un buono da 5 Euro in regalo per tutti coloro che acquistano per la prima volta un buono regalo da 50 Euro. e' chiaro che si tratta di una promozione attraverso cui il gigante degli e-commerce mira ad incentivare l'acquisto dei buoni.

L'offerta è valida fino alle 23:59 del 28 Febbraio, e per accedere è molto semplice. Basta collegarsi a questa pagina, quindi cliccare sul pulsante "clicca qui per applicare la promozione", acquistare uno o più buoni regalo per un valore complessivo di almeno 50 Euro, acquistare articoli venduti e spediti da Amazon e godere del buono da 5 Euro, che sarà applicato direttamente all'ordine nel momento in cui si procede al pagamento.

Di seguito vi riportiamo le condizioni dell'offerta:

Promozione valida dalle ore 10:30 del 3 gennaio 2019 alle ore 23:59 del 28 febbraio 2019. Per beneficiare della promozione è necessario cliccare sul pulsante "Clicca qui per applicare la promozione" prima di procedere all’ordine dei Buoni Regalo. Non possono beneficiare della promozione i clienti che hanno effettuato ordini di uno o più Buoni Regalo negli ultimi 36 mesi. Per beneficiare della promozione è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e aver effettuato almeno un ordine da tale account nei 12 mesi precedenti. In caso di acquisto di più Buoni Regalo, al fine del raggiungimento della soglia di 50€ è necessario acquistare i buoni con un unico ordine. Non è possibile acquistare con uno stesso ordine Buoni Regalo di tipologie diverse (es. Buono Regalo per email e Buono Regalo da stampare). Il buono sconto del valore di 5€ verrà automaticamente applicato sul tuo account entro 48 ore dalla spedizione dei Buoni Regalo in biglietto o cofanetto regalo o a seguito dell’invio dell’email di conferma d’ordine per i Buoni Regalo da stampare e inviati via email. Promozione limitata ad un solo ordine e ad un solo account. In caso di ordine per i Buoni Regalo di valore superiore a 50€, verrà attribuito un solo buono sconto del valore di 5€. Il buono sconto è utilizzabile fino alle 23:59 del 15 aprile 2019 per ordini effettuati su Amazon.it. Sono esclusi contenuti digitali, libri, ereader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sulla piattaforma Marketplace. In caso di utilizzo parziale del credito del buono sconto, l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato per ulteriori acquisti di prodotti idonei su Amazon.it entro la data di scadenza sopra indicata. In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto. Il buono sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso sui prodotti acquistati, non è trasferibile a terzi né convertibile in denaro. Il buono sconto non verrà rimborsato, né potrà essere riutilizzato in caso di restituzione o cancellazione dell’ordine effettuato mediante l’utilizzo del buono sconto. Amazon si riserva il diritto di sospendere, modificare o terminare questa promozione in qualsiasi momento. Si applicano le condizioni generali di uso e vendita di Amazon.it, le condizioni di utilizzo dei Buoni Regalo Amazon.it e le condizioni d’uso dei Buoni Sconto Amazon.it.

Il buono potrà essere utilizzato fino alle 23:59 del 15 Aprile per gli ordini effettuati su Amazon.it. Sono esclusi contenuti digitali, libri, ereader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace.