Amazon: 5 offerte da non perdere, i videogiochi in sconto del 21 gennaio

Anche oggi diamo una occhiata ai giochi in offerta su Amazon.it, la selezione odierna non è troppo numerosa ma include alcuni titoli molto amati in vendita a prezzo ridotto solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Iniziamo segnalando FIFA 21 per PlayStation 4 a 39.99 euro, ricordiamo che con questa edizione avete diritto all'aggiornamento gratis alla versione next-gen per PlayStation 5, già scaricabile a costo zero. Di seguito la lista dei giochi in offerta giovedì 21 gennaio.

Sconti Amazon Videogiochi

Watch Dogs Legion continua a scendere di prezzo e costa ora 35 euro (invece di 69.99 euro), si mantiene stabile invece The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a poco meno di 20 euro, interessante perchè anche in questo caso riceverete l'upgrade gratis alla versione PS5 non appena sarà disponibile nel corso del 2021.

Il prezzo di Dragon Ball FighterZ scende a 20.99 euro, così come quello di Assassin's Creed Odyssey, secondo episodio dell'ideale trilogia composta da Assassin's Creed Origins, Odyssey e dal recente Valhalla.