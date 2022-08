Amazon: acquisti su invito anche in Italia, si parte con PS5 disponibile ora

Come vi abbiamo segnalato, PlayStation 5 è tornata in vendita su Amazon Italia in bundle con Horizon Forbidden West, c'è però una piccola novità, ovvero l'acquisto su invito, nuova opzione che viene ora introdotta ufficialmente anche nel nostro paese.

L'acquisto su invito garantisce ai clienti "la miglior esperienza di acquisto", in questo modo Amazon vuole assicurare al maggior numero possibile di clienti l'opportunità di riuscire ad acquistare prodotti particolarmente richiesti ma con disponibilità limitata.

Accedendo alla pagina del prodotti, i clienti dovranno inoltrare una richiesta di invito, se questa verrà accettata si riceverà una email con le istruzioni per completare l'acquisto nell'arco di 72 ore. Il programma acquisto su invito arriva dunque in Italia e tra i primi prodotti disponibili troviamo come detto PlayStation 5 venduta e spedita da Amazon con in bundle una copia di Horizon Forbidden West al prezzo di listino di 559,99 euro.



Amazon specifica inoltre che "Per garantire che il maggior numero possibile di clienti autentici possano acquistare questo articolo molto richiesto, lo vendiamo su invito. Non tutte le richieste saranno accolte."

L'acquisto su invito per PS5 e Xbox Series X/S è stato sperimentato con successo nei mesi scorsi su Amazon negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, pensato come modo per scoraggiare scalper e reseller e favorire concretamente l'acquisto di prodotti di grande richiamo ma con scarsa disponibilità da parte di consumatori reali effettivamente interessati agli articoli in questione senza fini di luco.