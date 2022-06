Amazon: un nuovo action-adventure multiplayer in collaborazione con Disruptive Games

La divisione gaming di Amazon ha raggiunto un accordo con gli sviluppatori di Disruptive Games per la realizzazione di un nuovo action-adventure fortemente incentrato sulla componente multiplayer online. Lo studio è noto per aver collaborato a Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e Diablo II: Resurrected, oltre che per il titolo per PSVR Megalith.

Descritta da Amazon Games come un'avventura d'azione multiplayer online con gioco cooperativo e competitivo, questa nuova esperienza sembra essere ambientata in un mondo post-apocalittico o del dopoguerra, a giudicare dalle prime concept art che mostrano aeroplani precipitati apparentemente a causa delle forti intemperie. Gli umani raffigurati in questi artwork impugnano armi primitive, come fucili con una baionetta, ed uno dei personaggi sembra avere delle gambe meccaniche. Alcuni di loro indossano anche delle cuffie dotate di un'antenna, probabilmente per facilitare la comunicazione e rendere plausibile la cooperazione tra i vari personaggi.

In un comunicato stampa, Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games, afferma che possiamo aspettarci qualcosa di innovativo da questa esperienza multiplayer: "Il talentuoso team di Disruptive Games sta creando una nuova versione del genere action-adventure multiplayer, con un design di gioco forte e una ricca creazione del mondo che siamo entusiasti di portare ai giocatori".

Sul sito Web ufficiale di Disruptive, questa nuova IP è nota con il nome in codice "progetto super segreto". Non ci resta a questo punto che attendere maggiori informazioni, ma l'utilizzo di concept art per l'annuncio del titolo del gioco sembra implicare che la finestra di lancio sia ancora lontana.