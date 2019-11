Amazon anticipa il Black Friday: compra Nintendo Switch Lite e ottieni un buono di 20€

Mancano ancora un po' di settimane per il Black Friday 2019, ma è già possibile fare degli ottimi affare. Amazon, ad esempio, ha lanciato la nuova promozione "Never Stop Gaming" su Nintendo Switch Lite. Scopriamo di cosa si tratta.

Acquistando su Amazon.it una Nintendo Switch Lite entro le ore 23:59 dell'11 novembre (salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili), riceverete un buono da 20 euro spendibile su uno dei seguenti giochi: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate, Overwatch Legendary Edition, The Witcher 3: Wild Hunt, Fire Emblem: Three Houses, Daemon X Machina, Astral Chain, Dragon Quest 11 S - Definitive Edition e Mortal Kombat 11.

L'offerta è cumulabile con altre promozioni in corso sui medesimi prodotti, ma è valida unicamente su quelli venduti e spediti da Amazon. Sono esclusi quelli commercializzati da venditori terzi sulla piattaforma Marketplace e i Warehouse Deals Amazon. Per informazioni più dettagliate sulla promozione, vi rimandiamo al sito ufficiale di Amazon: in fondo alla pagina potete trovare il regolamento completo.