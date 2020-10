Amazon anticipa il Black Friday: le migliori offerte videogiochi del 26 ottobre

A sorpresa Amazon ha anticipato il Black Friday lanciando una serie di offerte quotidiane fino al 19 novembre, ovviamente tra i tanti prodotti in sconto troviamo anche una selezione di videogiochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Tra i giochi scontati segnaliamo FIFA 21 a 49.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 39.99 euro, Battlefield V a 19.99 euro e Assassin's Creed Odyssey a 20,99 euro.

Amazon Black Friday 2020 Offerte

Da citare anche Ghost Recon Breakpoint e Far Cry New Dawn a 14.99 euro l'uno in edizione limitata esclusiva per Amazon. Ottimo anche il prezzo di Mario + Rabbids Kingdom Battle, in vendita a meno di 30 euro. Come sempre gli sconti indicati sono validi solo per un periodo limitato, ogni giorno pubblicheremo nuove offerte, dunque se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi.