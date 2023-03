Amazon apre una pagina dedicata a Super Mario, vediamone il contenuto

Da qualche giorno è attiva su Amazon una nuova pagina dedicata ad una raccolta di tutti gli articoli presenti nel noto sito e-commerce relativi alla mascotte di Nintendo, ci riferiamo ovviamente al mitico Super Mario.

Una volta aperta la pagina di Amazon ci troveremo di fronte ad un vero e proprio negozio virtuale di Super Mario. Cosa troveremo in vendita? Ovviamente tutti i videogiochi del famoso idraulico di Nintendo attualmente in vendita per Nintendo Switch, dai best seller come Mario Kart e Super Mario Odyssey agli sportivi come Mario Strikers: Battle League Football o Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Clicca qui per visualizzare la pagina "Mario Store" su Amazon



Non possono mancare ovviamente Console e accessori, come per esempio la nuova console Nintendo Switch dedicata al nuovo film in uscita di Super Mario, con una colorazione che richiama i vestiti del personaggio ed una copia di Super Mario Odyssey inclusa, in offerta a questo link ad un super prezzo.

Selezionando le categorie presente nella parte sinistra della pagina, sarà possibile filtrare gli oggetti in vendita, per esempio scegliendo la categoria "Giochi e giocattoli" potremo visualizzare peluche, giochi di società, minifigures e tutti i set LEGO in vendita, che sono veramente tantissimi.