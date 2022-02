Amazon apre i preordini ad un prezzo scontato di Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Fire Emblem Warriors: Three Hopes è un gioco di ruolo d'azione hack and slash in arrivo il 24 giugno, sviluppato da Omega Force e Team Ninja e pubblicato da Nintendo in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco è stato annunciato nel Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 assieme ad altre esclusive di Nintendo.

Il titolo è preordinabile su Amazon a questo link al prezzo scontato di 49,99 euro, con 10 euro di sconto dal prezzo di listino di 59,99 euro. Il gioco sullo store ufficiale di Nintendo è preordinabile al prezzo di listino di 59,99 euro, quindi il prezzo di listino che riporta Amazon non è esatto, potrebbe risalire da un momento all'altro.

Esattamente come il suo predecessore, Fire Emblem Warriors: Three Hopes è un gioco di ruolo d'azione hack-and-slash con un gameplay simile alla serie Dynasty Warriors, nel quale i giocatori impersoneranno i personaggi di Fire Emblem: Three Houses, inclusi Byleth, Edelgard, Dimitri e Claude.

Il gioco svilupperà la sua trama nel continente di Fódlan e presenterà una nuova storia basata sulla guerra narrata in Fire Emblem: Three Houses, i combattimenti uniranno l'azione alla strategia, stermineremo orde di demoni mentre daremo ordini ai nostri alleati, in classico stile Warriors. Dovremo ragionare in modo tattico e studiare il campo di battaglia per decidere dove avanzare.