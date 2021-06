Amazon apre i preordini di Rainbow Six Extraction: quanto costa?

Il nuovo capitolo di Tom Clancy's Rainbow Six, è preordinabile su Amazon in due edizioni ricche di contenuti speciali, entrambe usciranno per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X il 16 settembre.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Limited Edition è preordinabile a 70,99 euro ed include la skin per arma "Nerocefalo", ciondolo top secret, Anagramm-Talisman e skin per arma "Strapazzo Ceruleo", di seguito i link per preordinarla:

La Deluxe Edition è prenotabile invece a 91,50 euro ed include tutti i contenuti della Limited Edition, il Pacchetto Assalto React ed il Pacchetto Deluxe con copricapi, uniformi e armi, di seguito i link per preordinarla:

Se con lo stesso account Ubisoft avete giocato anche a Tom Clancy's Rainbow Six Siege, si otterrà in automatico anche il contenuto bonus "Pack Fronte Unito" che include 2 set di uniformi, 2 ciondoli, 2 skin armi e 18 operatori di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sbloccati in Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Come sempre vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che vi permette di risparmiare se Amazon abbassa il prezzo del preordine: prenotando subito e senza fare più nulla, al momento della spedizione Amazon vi addebiterà il prezzo più basso che il gioco ha ottenuto dal momento del vostro ordine a quello della spedizione.