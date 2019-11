Amazon: aspettando il Black Friday, sconti su FIFA 20, Resident Evil 2, DMC 5 e altri

Al Black Friday 2019 vero e proprio mancano ancora diverse settimane, ma se ci seguite sapete bene che è già possibile fare un mucchio di affari in più di una catena. Su Amazon, ad esempio, sono disponibili delle ghiotte offerte sui migliori giochi del 2019.

Tra gli sconti degni di nota figurano senza dubbio quelli sul remake di Resident Evil 2, proposto a 30,00 euro, e Devil May Cry 5, venduto invece a 29,99 euro. Piccoli tagli sul prezzo di listino li hanno ricevuti anche giochi di recente uscita come FIFA 20 proposto a 51,99 euro, The Outer Worlds a 53,99 euro, e Call of Duty: Modern Warfare e Death Stranding, entrambi a 59,99 euro.

Le offerte sopra riportate vanno considerate a, dunque, se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile poiché potrebbe mutare momento all'altro. Prima di salutarvi, segnaliamo inoltre che su Amazon.it è ancora disponibile l' offerta Never Stop Gaming su Nintendo Switch Lite , che prevede uno sconto di 20 euro su un gioco a scelta acquistando la nuova console portatile della grande N.