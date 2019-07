Assassin's Creed Odyssey e altri giochi a sconto in vista dell'Amazon Prime Day

Mancano pochissimi giorni all'atteso Amazon Prime Day, ma sul noto sito e-commerce sono ugualmente presenti alcune interessanti offerte sui videogiochi.

Assassin's Creed Odyssey, ad esempio, può essere comprato al prezzo di 28,49 euro in versione PlayStation 4 e a 29,99 euro per Xbox One. Ancor più ghiotta l'offerta su Rainbow Six Siege, acquistabile ad appena 11,99 euro per PS4 e 14,99 euro per Xbox One. Da non sottovalutare neppure Far Cry: New Dawn, offerto 24,99 euro in ambedue le versione console. Prosegue intanto la promozione su Red Dead Redemption 2 con la Steelbook da collezione, venduto in sconto a 40,98 euro.

Le offerte sopra-riportate sono a tempo limitato e valgono fino ad esaurimento scorte. Amazon si riserva il diritto di cambiare i prezzi senza alcun preavviso, pertanto se notate delle modifiche non esitate a farcelo sapere tra i commenti, provvederemo subito a correggere.