Amazon Black Friday 2019: 15 giochi in offerta per il weekend a partire da 19,99€

Su Amazon.it ha finalmente preso il via la Settimana del Black Friday, che offre una valanga di sconti sui prodotti più disparati in attesa del Venerdì Nero vero e proprio, che quest'anno cade il 29 novembre. Ciò significa che è già possibile acquistare numerosi videogiochi a prezzo scontato!

In vista del weekend, abbiamo deciso di effettuare una selezione e proporvi una serie di titoli in offerta sul sito del popolare rivenditore e-commerce. Impossibile non segnalarvi giochi come Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, Metro Exodus e Darksiders 3, tutti proposti all'invitante prezzo di 19,99 euro. Gli sconti, ovviamente, non terminano affatto qui! Ecco a voi tutti i nostri consigli:

Se avete adocchiato un'offerta di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne quanto prima, dal momento che sono soggette ad esaurimento scorte. Ricordiamo inoltre che la Settimana del Black Friday di Amazon proseguirà fino alle 23:59 del 29 novembre, anche se molte offerte potrebbero essere riproposte in occasione del Cyber Monday Weekend, che avrà luogo dalle 00:01 di sabato 30 novembre alle 23:59 di lunedì 2 dicembre. Per tutte le offerte vi rimandiamo alla pagina sconti Black Friday 2019, aggiornata quotidianamente con le promozioni di Amazon e dei principali rivenditori.