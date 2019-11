Amazon Black Friday 2019: 10 giochi in sconto per il weekend

Quella che un tempo era solamente una folle giornata di sconti, si è tramutato in un lungo periodo ricco di offerte. Anche se al Black Friday 2019 vero e proprio mancano ancora un paio di settimane, in rete è già possibile fare dei buoni affari. Scopriamo cos'ha in serbo per i suoi clienti Amazon.it per il weekend!

Tra i giochi in offerta non possiamo non segnalarvi il remake di Resident Evil 2, che ha aperto la stagione dei premi aggiudicandosi il premio come Gioco dell'Anno ai Golden Joysticks Awards 2019. Buone anche l'offerta su Devil May Cry 5, altro gioco Capcom di successo lanciato quest'anno. Ecco a voi la nostra selezione.

Le offerte indicate sono a tempo limitato e soggette ad esaurimento scorte, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne quanto prima poiché potrebbe mutare da un momento all'altro.