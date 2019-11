Amazon Black Friday 2019: data inizio, offerte, buoni sconto e come risparmiare

Siamo a novembre e ci avviciniamo a grandi passi verso la settimana del Black Friday 2019 che precederà l'evento vero e proprio in programma a fine mese. Amazon.it è da sempre uno dei grandi protagonisti del Black Friday in Italia, per questo abbiamo pensato di creare una guida per scoprire tutto quello che c'è da sapere... e ovviamente, come risparmiare.

Le informazioni necessarie per arrivare preparati al Black Friday Amazon e qualche consiglio per risparmiare seguendo i nostri canali per restare sempre aggiornati sulle offerte Amazon Black Friday.

Amazon Black Friday 2019: quando e quanto dura?

La data da segnare è quella di venerdì 29 novembre, il Black Friday cade sempre il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento che si tiene tradizionalmente il penultimo o l'ultimo giovedì di novembre, quest'anno il giorno in questione è quello di giovedì 28 novembre.



Seguendo l'iter degli scorsi anni gli sconti Amazon inizieranno con qualche giorno di anticipo e più precisamente lunedì 25 novembre con la Black Friday Week, una settimana di sconti e offerte che ci accompagneranno all'evento con Offerte Giornaliere e Sconti Lampo ripetuti più volte nell'arco della giornata. Inoltre il 30 novembre e 1 dicembre si terrà il Black Weekend, un fine settimana di sconti in attesa del Cyber Monday in programma lunedì 2 novembre 2019.

Black Friday 2019 offerte e come risparmiare

I prodotti in offerta su Amazon.it per il Black Friday sono decine di migliaia e il sito promette "nuove offerte ogni cinque minuti". E' buona regola evitare gli acquisti compulsivi e stilare in anticipo una lista degli acquisti da effettuare, fissando un tetto di spesa per essere sicuri di non sforare con il budget a disposizione. Se non siete sicuri del vostro acquisto, inserite l'oggetto nel carrello, avrete comunque a disposizione 15 minuti di tempo per completare l'ordine.



Moltissimi articoli sono disponibili in quantità limitate e potrebbero andare sold out nel giro di pochi minuti, inserendo gli oggetti desiderati nel carrello "bloccherete" l'oggetto al prezzo di vostro interesse, mettendovi così al riparo da eventuali esaurimento scorte o aumenti di prezzo. Avete cambiato idea? In questo caso, vi consigliamo di non concludere la transazione e rimuovere l'articolo dal carrello.



Acquistando determinati prodotti spesso riceverete codici sconto che vi consigliamo di utilizzare il prima possibile, si tratta di una buona soluzione per risparmiare ulteriormente. Nel momento in cui scriviamo è possibile ricevere 5 euro di sconto con Amazon Music, un buono sconto Amazon.it da 10 euro spendendo almeno 30 euro e infine 20 euro di sconto sui giochi Nintendo Switch acquistando Nintendo Switch Lite. Questi sono solamente alcuni esempi, per altri codici sconto vi consigliamo di navigare tra le sezioni di vostro interesse su Amazon, frequentemente troverete banner promozionali che sponsorizzano i buoni sconto in regalo.

Un buon modo per scoprire tutti gli sconti Black Friday è quello di visitare la sezione offerte Black Friday di Everyeye.it e i nostri canali social come Facebook e Telegram. Durante il Black Friday, ogni giorno vi segnaleremo le migliori offerte su videogiochi, console (PS4, PS4 PRO, Xbox One S e One X, Nintendo Switch e Switch Lite, Mega Drive Mini, SNES Classic, NES Mini), smartphone e tablet, PC e notebook da gaming, Televisori 4K e 8K, film, serie TV e anime in DVD e Blu-Ray, fumetti e manga, action figure (tra cui i ricercatissimi Funko Pop), prodotti auto e moto, ad eccezione delle categorie meno attinenti con il nostro sito (Hobby e Sport, Giardinaggio, Abbigliamento).

Come risparmiare con Amazon Prime

Per aumentare il risparmio durante il Black Friday 2019 potete iscrivervi ad Amazon Prime: così facendo godrete di sconti esclusivi (Amazon Prime Deals), offerte con accesso anticipato e spedizione gratis con consegna garantita in 24 ore (escluse le isole) per oltre due milioni di prodotti.

Amazon Prime costa 36 euro l'anno (il prezzo include anche l'accesso a Prime Video, Twitch Prime, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos), il primo mese è gratis, vi consigliamo quindi di iscrivervi al servizio, valutare pro e contro e successivamente decidere successivamente se rinnovare o disdire l'abbonamento Amazon Prime in base alle vostre esigenze, avete trenta giorni di tempo per decidere. I vantaggi per gli abbonati Amazon Prime sono innegabili, in particolare per quanto riguarda l'abbattimento di costi di spedizione in tutta Italia, le offerte esclusive e i tempi di consegna ridotti.