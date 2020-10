Amazon Black Friday 2020 offerte videogiochi, sconti su The Witcher 3 GOTY e FIFA 21

Continuano i saldi del Black Friday anticipato di Amazon, il celebre rivenditore ha lanciato una serie di offerte in anteprima che andranno avanti fino alla metà di novembre, in attesa del Venerdì Nero. Ecco i migliori sconti sui videogiochi validi per la giornata di martedì 27 ottobre.

Tra i videogiochi in promozione troviamo FIFA 21 a 49.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 20.99 euro, eFootball PES 2021 a 29.99 euro e Yakuza Kiwami a 20,98 euro.

Amazon offerte e sconti

Da segnalare in particolare l'offerta su The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition in vendita a 18.79 euro, prezzo super l'edizione completa del gioco di CD Projekt, oltretutto nel 2021 arriverà l'aggiornamento gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X/S... impossibile resistere, non trovate?