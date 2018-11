Amazon Black Friday: risparmia con la prova gratis di Prime per 30 giorni

Continua la nostra marcia d'avvicinamento agli sconti del Black Friday di domani ed inevitabilmente tra i principali protagonisti del venerdì nero dello shopping non può non esserci Amazon, che ha già predisposto un'apposita sezione dedicata agli sconti.

L'esperienza completa ed ottimale è garantita per gli utenti Prime, che pagando un canone annuale una tantum (da 36 Euro) possono accedere a vari vantaggi, tra cui la possibilità di acquistare in anteprima vari oggetti messi in sconto nella categoria "offerte lampo" con 30 minuti di anticipo.

A ciò si aggiungono le consegne gratuite su tutti gli oggetti venduti e/o spediti da Amazon. Contrariamente agli utenti "classici", non è prevista una spesa minima per il pagamento delle spese di spedizione.

Gli utenti Prime inoltre possono beneficiare di consegne in un giorno lavorativo su oltre un milione di prodotti ed in due giorni nelle aree non coperte dalla "consegna 1 giorno". E' previsto anche spazio di archiviazione illimitato per le fotografie, e la "Consegna il giorno dell'uscita" gratuita su film, musica e videogiochi.

Infine, è anche garantito l'accesso gratuito ed illimitato ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming in stile Netflix di Amazon, ed a Twitch Prime.

Il Black Friday e Cyber Monday potrebbe quindi essere un'ottima occasione per provare tutte le potenzialità offerte da Amazon Prime e risparmiare sulle spese di spedizione. La compagnia di Seattle offre un mese di prova gratuita, con possibilità di disabilitare il rinnovo automatico alla scadenza.

La prova è accessibile attraverso questo indirizzo.