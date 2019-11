Amazon Black Friday: sconti su FIFA 20, Star Wars Jedi e altri giochi EA

Il Black Friday 2019 è passato, ma ci aspetta un altro weekend ricco di offerte che ci accompagnerà fino al Cyber Monday, altra giornata all'insegna degli sconti folli. I saldi proseguono anche su Amazon.it, che sta proponendo tantissimi giochi a prezzo scontato.

Ieri abbiamo riportato gli sconti sui migliori giochi Ubisoft, mentre oggi ci concentriamo sui quelli di un altro dei principali publisher della scena videoludica, Electronic Arts! In questi giorni è possibile risparmiare qualcosa su diversi titoli di recente pubblicazione, come FIFA 20, Star Wars: Jedi Fallen Order e Need for Speed Heat, oltre che su prodotti di catalogo come Battlefield 5 e UFC 3.

Le promozioni di Amazon proseguiranno per tutti il Cyber Monday Weekend, che terminerà ufficialmente alle 23:59 di lunedì 2 dicembre. In ogni caso, se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all'altro.