Amazon Black Friday sconti: quando iniziano le prime offerte in Italia?

Quando inizia il Black Friday Amazon? La data da segnare sul calendario è ovviamente quella del 26 novembre, giorno del Venerdì Nero, c'è però una bella notizia perchè le prime offerte anticipate saranno disponibili molto molto presto.

Le prime offerte Black Friday di Amazon saranno online a partire dalla mezzanotte di lunedì 8 novembre, questo vuol dire che questa notte (tra domenica e lunedì) il sito si aggiornerà con le promozioni anticipate del Black Friday.



Purtroppo non sappiamo quali siano i protagonisti delle offerte di Amazon per il Black Friday ma possiamo ipotizzare che tutte le principali categorie merceologiche come elettronica, videogiochi e console, PC Gaming, elettrodomestici, smartphone e tablet, televisori, piccoli e grandi elettrodomestici come aspirapolveri, friggitrici ad aria, frigoriferi e robot da cucina, senza dimenticare l'abbigliamento, arredo casa e giardini, intrattenimento, musica e giocattoli, solamente per citarne alcune.



Nel frattempo ricordatevi di consultare la nostra guida su come trovare le offerte lampo Amazon per il Black Friday e non dimenticate di seguire il canale Telegram sconti e offerte di Everyeye, aggiornato quotidianamente con le migliori offerte e sconti di Amazon sui console, videogiochi e prodotti di elettronica. Niente spam ma solamente nuove promozioni segnalate ogni giorno con l'obiettivo di farvi risparmiare il più possibile durante il Black Friday 2021.