Amazon Black Friday: sconti sui videogiochi, nuove offerte da non perdere

Il Black Friday di Amazon entra nel vivo, in queste ore il celebre rivenditore online propone milioni di prodotti a prezzi fortemente scontati, vediamo insieme quali sono gli sconti più interessanti sui videogiochi.

Tra i giochi in promozione citiamo Shadow of the Tomb Raider a 14.99 euro, DiRT 5 Limited Edition a 49.99 euro, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint di Ubisoft a 9.99 euro e Fallout 76 Special Edition a 7,99 euro.

Sconti Amazon Black Friday

Sconti anche sui giochi Nintendo in vendita a 44.99 euro e sui giochi Microsoft per Xbox One e Xbox Series X/S, con Ori and the Will of the Wisps a 19.99 euro e Gears 5 Digital Edition a 9,99 euro. Queste sono solo alcune delle offerte videogiochi Amazon per il Black Friday, seguiteci sul canale Telegram sconti e offerte Everyeye.it per non perdere le migliori occasioni.