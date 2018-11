Amazon Black Friday: sconto di 6 euro, come usarlo per i tuoi acquisti

Continuano le offerte Black Friday, di Amazon.it oggi vi segnaliamo una nuova interessante promozione: acquistando buoni regalo per almeno 30 euro riceverete un codice sconto del valore di 6 euro da utilizzare su un qualsiasi ordine successivo. Ecco come ottenerlo!

Amazon Buono Sconto

Per ottenere il buono sconto di 6 euro vi basterà effettuare il login su Amazon.it e acquistare uno o più buoni regalo spendendo almeno 30 euro su un singolo ordine effettuato entro le 23:59 del 2 dicembre. Una volta completato l'acquisto il buono del valore di 6 euro verrà automaticamente accreditato sul vostro account entro 48 ore dalla spedizione dei buoni. Ricapitoliamo, quindi:

Effettuare il login su Amazon.it e cliccare qui

Acquistare almeno 30 euro di buoni regalo su un singolo ordine

Attendere almeno 48 ore dalla ricezione dei buoni regalo

La promozione è valida solamente per coloro che non hanno già acquistato buoni regalo negli ultimi 36 mesi. In caso di acquisto di più Buoni Regalo, al fine del raggiungimento della soglia di 30€ è necessario acquistare i buoni con un unico ordine. Non è possibile acquistare con uno stesso ordine Buoni Regalo di tipo diverse come Buoni Regali per email e Buoni Regali da stampare).

Il buono sconto ricevuto potrà essere utilizzato fino alle 23:59 del 17 gennaio 2019 per ordini effettuati su Amazon.it, sono esclusi contenuti digitali, libri, eReader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals e prodotti venduti da terzi tramite Amazon Marketplace.