Amazon Black Friday: super sconti su DOOM Eternal, Marvel's Avengers e FF7 Remake

In attesa delle offerte del Black Friday Amazon.it anticipa alcuni sconti sui videogiochi e propone una serie di titoli per console a prezzi incredibili, in alcuni casi toccando il prezzo più basso mai visto dal lancio.

In particolare segnaliamo DOOM Eternal a 29.99 euro (versione console, l'edizione PC costa ancora meno, 19.99 euro) mentre Final Fantasy VII Remake è in offerta a 34.99 euro, super sconto anche su Persona 5 Royal proposto a 29,99 euro. Infine, Marvel's Avengers Comic Book Day One Edition (esclusiva Amazon) costa 34.99 euro, il prezzo più basso di sempre per il gioco dei Vendicatori.

Amazon Black Friday 2020

Queste offerte sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, dunque approfittatene se siete interessati prima che sia troppo tardi. Ricordiamo che su Amazon i prezzi cambiano spesso rapidamente, se riscontrate variazioni lasciateci un commento qui sotto, provvederemo ad aggiornare i prezzi appena possibile.

Certamente una bella occasione per acquistare quattro titoli di spicco (tutti usciti nel 2020) ad un prezzo contenuto in attesa degli sconti per il Black Friday 2020 che quest'anno si terrà il 27 novembre.