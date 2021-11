Amazon Black Friday: tante nuove offerte sui videogiochi, prezzi a partire da 9,99 euro

Inizia una nuova ondata di promozioni che fanno parte delle offerte anticipate del Black Friday di Amazon, valide fino al 29 novembre o ad esaurimento scorte. I videogiochi in offerta sono veramente tantissimi con prezzi a partire da 9,99 euro, vediamo assieme tutte le offerte.

Videogiochi in offerta su Amazon

- God of War III Remastered a 9,99 Euro per PS4

- GT Sport a 9,99 Euro per PS4

- Nioh a 9,99 Euro per PS4

- Little Big Planet 3 a 9,99 Euro per PS4

- Ratchet & Clank a 9,99 Euro per PS4

- The Last Of Us Remastered a 9,99 Euro per PS4

- Uncharted Collection a 9,99 Euro per PS4

- Until Dawn a 9,99 Euro per PS4

- Horizon Zero Dawn a 9,99 Euro per PS4

- Infamous: Second Son a 9,99 Euro per PS4

- Killzone: Shadow Fall a 9,99 Euro per PS4

- Bloodborne a 9,99 Euro per PS4

- God of War a 9,99 Euro per PS4

- Call of Duty: Black Ops Cold War a 49,99 Euro per PS4

- Astro Bot a 19,99 Euro per PS4

- Call of Duty: Black Ops IIII a 10,99 Euro per Xbox

- Crash Bandicoot 4 - It's About Time a 34,99 Euro per Nintendo Switch e 39,99 Euro per PS4

- Death Stranding Director's Cut a 39,99 Euro per PS5

- Demon's Souls a 49,99 Euro per PS5

- Destruction All Stars a 14,99 Euro per PS5

- Detroit : Become Human a 19,99 Euro per PS4

- Dreams a 19,99 Euro per PS4

- Ghost of Tsushima a 29,99 Euro per PS4

- Ghost of Tsushima Director's Cut a 49,99 Euro per PS4 e 59,99 Euro per PS5

- Knack 2 a 19,99 Euro per PS4

- Marvel's Spider-Man a 19,99 Euro per PS4

- MEDIEVIL a 19,99 Euro per PS4

- Nioh 2 a 19,99 Euro per PS4

- Nioh Collection a 49,99 Euro per PS5

- No Man's Sky a 14,99 Euro per PS4

- Predator Hunting Grounds a 19,99 Euro per PS4

- Ratchet & Clank: Rift Apart a 59,99 Euro per PS5

- Returnal a 59,99 Euro per PS5

- SackBoy - Special Edition a 59,99 Euro per PS4

- Sackboy: A Big Adventure a 39,99 Euro per PS5

- Shadow of the Colossus a 19,99 Euro per PS4

- Spider-Man Miles Morales a 39,99 Euro per PS5

- Spider-Man: Miles Morales - Ultimate Edition a 59,99 Euro per PS5

- The Last Guardian a 19,99 Euro per PS4

- The Last of Us 2 a 19,99 Euro per PS4

Terremo aggiornato questo articolo nel caso venissero aggiunte altre offerte interessanti, garantendo una copertura totale per tutta la durata dell'evento di Amazon. É inoltre possibile combinare le offerte dell'Early Black Friday Week con altre promozioni di Amazon che ci faranno risparmiare ulteriormente, come per esempio uno sconto aggiuntivo di 10 euro scegliendo per la prima volta un punto di ritiro, oppure sempre 10 euro se non avete ancora caricato la prima foto su Amazon Photos e per ultima un buono sconto di ben 6 euro solamente caricando l'account di almeno 60 euro.