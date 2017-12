Amazon cataloga 18 titoli placeholder per Switch: c'entra il Nintendo Direct di Gennaio?

ha catalogato 18 nuovi titoli placeholder per, preparando le pagine del proprio portale ad accogliere i prossimi giochi che verranno annunciati per la console ibrida durante un evento dedicato. Una mezza conferma per ildi gennaio?

I placeholder in questione seguono tutti lo stesso schema: una pagina demoninata "Switch Title" seguita da un numero progressivo (come Switch Title 14, Switch Title 16 e così via fino ad arrivare a Switch Title 35), ad indicare 18 nuovi giochi non ancora annunciati in arrivo su Nintendo Switch.

Cosa più interessante, ogni titolo placeholder è accompagnato da una box art provvisoria (la trovate a fondo pagina) con su scritto il seguente messaggio: "Appena annunciato all'evento Nintendo Switch. Box Art presto in arrivo". Curiosamente, si tratta della stessa immagine utilizzata per i giochi annunciati durante la Nintendo Switch Presentation dello scorso gennaio.

La grande N potrebbe annunciare i 18 nuovi titoli in questione durante un evento dedicato programmato a breve? Magari durante il tanto discusso Nintendo Direct di gennaio? Per scoprirlo non rimane che attendere ulteriori dettagli dalla casa di Kyoto.