Amazon continuerà ad investire nei videogiochi, parla il nuovo CEO Andy Jassy

Come noto Andy Jassy è il nuovo CEO di Amazon, Jeff Bezos fa un passo indietro ma continuerà a mantenere un ruolo attivo nella gestione della società da lui fondata nel 1994. Amazon come noto ha anche interesse nel campo dei videogiochi, come si muoverà il nuovo CEO in questo senso?

Intervistato da Bloomberg, Andy Jassy ha confermato che Amazon continuerà ad investire in questo mercato, ribadendo che "per avere successo in alcuni segmenti di business è necessario attendere molti anni", nessuna fretta dunque e impegno confermato nello sviluppo e nella produzione di videogiochi con gli Amazon Game Studios.

"Non abbiamo ancora avuto successo con il nostro studio di produzione di videogiochi ma i risultati arriveranno, ne sono convinto" ribadisce Jassy. Ad oggi gli Amazon Game Studios sono al lavoro sull'attesissimo New World mentre il primo progetto, Crucible, è stato chiuso.

Poche parole spese invece su Amazon Luna, il servizio di Cloud Gaming partito in Beta alla fine del 2020 in alcuni territori, la piattaforma è in continua evoluzione e Amazon sta lavorando per permettere a Luna di crescere, al momento in ogni caso il progetto è ancora in Beta e dunque c'è tutto il tempo per migliorare anche in base ai feedback della community.