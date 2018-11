Amazon Cyber Monday: migliori offerte videogiochi del 26 novembre

Oggi è il Cyber Monday, il lunedì successivo al Black Friday, interamente dedicato alle offerte dei rivenditori online. Poteva Amazon.it farsi sfuggire l'occasione di scontare nuovi giochi in questa giornata di sconti? Ovviamente no, di seguito abbiamo selezionato per voi alcuni videogiochi per PC e console in offerta fino alle 23:59 di oggi.

Sconti Videogiochi Cyber Monday

Oltre a nuovi sconti come Diablo III Eternal Collection per Nintendo Switch, SoulCalibur VI, Super Luck's Tale e NBA 2K19 restano valide ancora per poche ore alcune offerte del weekend come Fallout 76, Darksiders II, Persona 5 e ReCore Definitive Edition.

Su Everyeye.it trovate una pagina dedicata alle migliori offerte del Cyber Monday con nuove offerte e sconti per tutta la giornata odierna, indubbiamente un buon modo per scoprire le ultime promozioni del Black Friday 2018.