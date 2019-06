Disponibili ora su Amazon Italia alcuni prodotti esclusivamente per gli abbonati Prime

Sembra che gli abbonati ad Amazon Prime abbiano ora a disposizione un ulteriore beneficio derivante dalla propria sottoscrizione al servizio proposto dalla celebre piattaforma di e-commerce.

Alcuni dei prodotti commercializzati sul portale risultano infatti ora disponibili esclusivamente per quegli utenti che aderiscono ad Amazon Prime. A segnalarlo, è una nota apposita posta nella scheda dedicata al prodotto in questione. Potete visionarne un esempio direttamente in calce a questa news. Il prodotto proposto è la versione PC di Tom Clancy's The Division 2, in vendita al prezzo promozionale di 30,99 euro. Sulla destra, come visibile nell'immagine riportata, figura infatti un'apposita finestra, all'interno della quale è possibile rinvenire la dicitura "Riservato ai Clienti Amazon Prime".



Questa novità non riguarda però solamente i videogiochi ma si estende anche a numerose altre categorie merceologiche presenti su Amazon, al momento non sembra esserci una sezione dedicata o una lista precisa dei prodotti esclusivi per i membri Prime, probabilmente ne sapremo di più nelle prossime ore. Che si tratti di una strategia pensata in occasione dell'imminente Amazon Prime Day 2019?. Restando in ambito di novità in casa Amazon, ne approfittiamo per segnalare a lettori e lettrici che proprio recentemente è stato presentato il nuovo servizio Dash Replenishment, attivo anche nel nostro paese.