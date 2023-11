Amazon, niente da fare per la divisione gaming: licenziamenti per 180 dipendenti

Purtroppo, come visto nelle scorse settimane e nei mesi ancor prima, l'industria dei videogiochi ha subito un calo di numeri e di personale, con oltre 6 mila licenziamenti avvenuti solo quest'anno. Il drastico cambiamento ha coinvolto numerosissime aziende, e in questo processo Amazon non ha fatto eccezione: 180 persone hanno perso il loro lavoro.

Purtroppo non si tratta dell'unica brutta notizia per la divisione del grande colosso industriale: già nella prima metà dell'anno sono avvenuti circa cento licenziamenti con la riduzione della sezione gaming di Amazon e, per sfortuna, ciò è accaduto una seconda volta a distanza di sette mesi. La notizia, giunta dal portale Aftermatch, allude all'eliminazione di 180 posizioni interne al sottoinsieme gaming di Amazon.

Ciò, come riportato dalla fonte, riguarda l'intero Crown Channel e il team Game Growth. Inoltre, la stessa azienda avrebbe confermato l'accaduto, allegando alla fonte una copia dell'e-mail diffusa tra gli impiegati che hanno perduto il proprio posto di lavoro. Si tratta di una notizia che segue a ruota quanto accaduto per varie software house del settore di riferimento, da Naughty Dog ad Embracer Group. Secondo quanto emerso dalle fonti, sembrerebbe che la ragione principale di questa riduzione d'organico sia da ricondurre al desiderio di puntare sul perfezionamento dei vantaggi di Prime Gaming, che ha necessitato di una rivisitazione dell'approccio commerciale di Amazon.