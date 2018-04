Amazon e Double Helix interrompono lo sviluppo di Breakaway

hanno annunciato oggi l'interruzione dello sviluppo di Breakaway , progetto annunciato al TwitchCon 2016, i cui lavori erano in pausa già dallo scorso mese di ottobre con l'obiettivo di elaborare i feedback ricevuti in fase beta e trovare nuove idee per il gioco.

Nonostante i buoni propositi dello studio però le cose sono andate diversamente e Double Helix ha confermato che ad oggi Breakaway non è più attivamente in sviluppo. Lo studio ci tiene comunque a precisare come il gioco non sia stato cancellato e in futuro i lavori sul progetto potrebbero riprendere, se dovessero presentarsi le giuste condizioni.

Allo stato attuale, Amazon e Double Helix preferiscono spostare il proprio focus su altri lavori, con l'obiettivo di diventare protagonisti della scena eSport e dei giochi multiplayer su Twitch.