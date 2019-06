Amazon E3 2019: giochi in offerta e sconti sui preordini delle novità gaming

In occasione dell'E3, Amazon ha aperto un hub in cui è possibile restare aggiornati sulle novità provenienti dalla fiera di Los Angeles. Per quest'anno, il gigante di Seattle propone anche uno store dedicato, accessibile tramite questo indirizzo, in cui è possibile preordinare a prezzi scontati i titoli presentati.

CyberPunk 2077 può essere preordinato a 69,99 Euro nella Day One Edition, che comprende anche uno Steelbook.

Anche Borderlands 3 è già disponibile per il preordine, nonostante il lancio sia previsto per il 13 Settembre. Amazon, infatti, consente di prenotare la Deluxe Edition per Playstation 4 ad 85,99 Euro

Tra i titoli in offerta citiamo i seguenti:

E' attiva anche la promozione dell'Xbox One S in occasione dell'E3. La versione da 1 terabyte "All Digital Edition" comprensiva di un mese di Xbox Live Gold e 3 Digital Games (Forza Horizon 3, Minecraft, Sea of Thieves) può essere acquistata a 199,99 Euro, in offerta rispetto ai 229,99 Euro di listino.

Ricordiamo che, nel caso dei preordini, si applicano le nuove politiche sul pagamento.