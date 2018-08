Amazon Game Studios annuncia il gioco di The Grand Tour per PS4 e Xbox One

Amazon ha annunciato The Grand Tour Game, un gioco di corse a episodi basato sull'omonima serie di Prime Original. Il titolo è previsto in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One.

Creato da Amazon Game Studios, The Grand Tour Game trasporta i giocatori in luoghi esotici, dove guideranno le auto più interessanti del mondo partecipando alle sfide dello show. Nuovi episodi di The Grand Tour Game saranno aggiunti settimanalmente durante la terza stagione della serie, catturando auto, luoghi e sorprese dall'episodio di ogni settimana.

Il titolo mette i giocatori al volante delle vetture della terza stagione e li porta nelle location iconiche che i padroni di casa visiteranno in questa stagione, inclusa la pista di prova Eboladrome di The Grand Tour. Caratterizzato da transizioni senza interruzione dai filmati dello show al gameplay, oltre a ore di recitazione vocale originale da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, il gioco sarà intriso dell'umorismo e delle battute tipiche dello show.

"È un videogioco con me, Richard Hammond e James May. Questo è tutto ciò che devi sapere", ha detto Jeremy Clarkson. "Se hai sempre voluto venire in viaggio con noi, questa è l'esperienza che più gli si avvicina".