Amazon Game Studios: decine di sviluppatori licenziati e giochi cancellati durante l'E3?

In base al sempre informato editor di Kotaku Jason Schreier, i vertici della divisione videoludica di Amazon avrebbero deciso di licenziare decine di sviluppatori e cancellare diversi progetti degli Amazon Game Studios durante le frenetiche giornate dell'E3 2019.

La risposta della dirigenza di Amazon Game Studios, come era logico attendersi visti gli interessi in gioco e la perentorietà dei rumor, non è tardata ad arrivare. Con un messaggio pubblicato sempre attraverso le colonne di Kotaku, i rappresentanti della compagnia hanno sorprendente confermato l'anticipazione di Schreier, salvo poi aggiungere che si è trattata di una riorganizzazione aziendale volta a rendere più efficiente il processo di sviluppo dei futuri titoli della software house.

Tra i videogiochi cancellati figurano solo progetti mai annunciati e "concept interattivi": la riorganizzazione degli studi Amazon, a detta dei vertici dell'azienda, dovrebbe accelerare lo sviluppo di titoli online come New World e Crucible. Chi è stato licenziato, a ogni modo, avrà 60 giorni di tempo per cercare nuove posizioni lavorative all'interno di Amazon.

Attendiamo perciò di ricevere al più presto maggiori informazini su New World e Crucible.